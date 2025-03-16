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Arsenal-Chelsea Maçını Özil İle Kılıç İzledi

PREMIER LİG’DE DERBİ KEYFİ

Bugün Premier Lig kapsamında Arsenal ile Chelsea arasında gerçekleşen Londra derbisini AK Parti MKYK üyesi olan eski futbolcu Mesut Özil ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç beraber izledi.

ARSENAL’İN GALİBİYETİ

Premier Lig’in 29. haftasında Arsenal ile Chelsea, Fly Emirates stadyumunda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Arsenal, 20. dakikada Mikel Merino’nun attığı golle maçı 1-0 galip tamamladı. Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 58’e çıkarırken Chelsea 49 puanda kaldı. Müsabakayı, bir dönem Arsenal forması giyen Mesut Özil ve Akif Çağatay Kılıç tribünden destekledi.

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