Arsenal, Manchester United’ı 1-0 yendi

MAÇIN DETAYLARI

Premier Lig’in açılış haftasında Manchester United ile Arsenal, Old Trafford’da birbirine üstünlük sağlamak için sahaya çıktı. Maç sonunda Arsenal, 1-0’lık sonuçla galibiyete ulaştı. Dünya çapında tanınan milli kaleci Altay Bayındır, Manchester United formasıyla karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Arsenal’in galibiyet golünü 13. dakikada Riccardo Calafiori kaydetti. Bu pozisyonda Altay Bayındır’ın büyük bir hata yapması dikkatlerden kaçmadı ve kendisi yoğun eleştirilerin hedefi oldu.

ELEŞTİRİLERİN MERKEZİ ALTAY BAYINDIR

İngiliz futbolunun önemli isimlerinden olan eski İrlandalı futbolcu Roy Keane, Altay Bayındır’ı eleştirenler arasında yer aldı. Keane, milli kaleciyi sert bir dille yorumlayarak, “Manchester United’ın kalecisine taraftar sert tepki göstermeli. Oyun içerisinde zayıf, rakiplerine karşı yumuşak ve pasif kalıyor. Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim.” şeklinde konuştu. Bu eleştiriler, Altay’ın performansının izleyiciler üzerinde yarattığı etkiyi gözler önüne seriyor.

TEKNİK DİREKTÖR DE GÖRÜŞ BELİRTTİ

Manchester United’ın teknik direktörü Ruben Amorim de Altay Bayındır’ın yediği gol hakkında yorumda bulundu. Amorim, “Bu topla oynamak değil! Gol atmak istediğinizi anlıyorum ama kaleciye dokunuyorsunuz! İtiyorsunuz ve kalecinin topa ulaşmak için başka eli yok! Daha güçlü olmalıyız. Kuralları değiştiremiyoruz, kurallara uyum sağlamalıyız.” diyerek takımının durumu hakkında görüşlerini paylaştı. Bu yorumlar, Altay Bayındır dışında takımın genel performansına ve kuralların uygulanmasına dair bir eleştiri olarak öne çıkıyor.