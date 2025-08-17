Arsenal, Manchester United’ı 1-0 Yendi

MAÇ SONUCU

Premier Lig’in ilk hafta mücadelesinde Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Old Trafford’da gerçekleşen karşılaşmayı Arsenal, 1-0’lık skorla kazandı. Milli kaleci Altay Bayındır, Manchester United kadrosunda ilk 11’le sahaya çıktı. Arsenal’e galibiyeti getiren golü 13. dakikada Riccardo Calafiori kaydetti. Bu golde büyük bir hata yapan Altay Bayındır, yoğun bir eleştiriyle karşılaştı.

ROY KEANE’İN ELEŞTİRİLERİ

İngiliz futbolunun tanınmış isimlerinden İrlandalı eski futbolcu Roy Keane, Altay Bayındır’ı sert bir dille eleştiren isimlerden biri oldu. Roy Keane, milli kaleciyi şu sözlerle değerlendirdi: “Manchester United’ın kalecisine taraftar sert tepki göstermeli. Oyun içerisinde zayıf, rakiplerine karşı yumuşak ve pasif kalıyor. Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim.”

TEKNİK DİREKTÖRÜN GÖRÜŞLERİ

Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim da Altay’ın yediği golle ilgili düşüncelerini paylaştı. Amorim, “Bu topla oynamak değil! Gol atmak istediğinizi anlıyorum ama kaleciye dokunuyorsunuz! İtiyorsunuz ve kalecinin topa ulaşmak için başka eli yok! Daha güçlü olmalıyız. Kuralları değiştiremiyoruz, kurallara uyum sağlamalıyız.” ifadelerini kullandı.