Arsenal, Manchester United’ı 1-0 Yendi

MAÇIN SONUCU

Premier Lig’in açılış haftasında Manchester United, Arsenal ile karşılaştı. Old Trafford stadyumunda oynanan bu gösterişli mücadelede Arsenal, 1-0’lık bir sonuçla galip geldi.

Arsenal, galibiyetini 13. dakikada Riccardo Calafiori’nin kaydettiği golle elde etti. Bu golden sonra, Altay Bayındır’ın yaptığı büyük hata sosyal medyada İngiliz taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde eleştiriliyor.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, lige başarılı bir başlangıç yaparak puan kazanıyor. Öte yandan Manchester United, ilk haftayı puansız kapatmış oldu.

GELECEK MAÇLAR

Arsenal, bir sonraki karşılaşmasında sahasında Leeds United ile karşılaşacak. Manchester United ise deplasmanda Fulham’a konuk olacak.