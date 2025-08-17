Haberler

Arsenal, Manchester United’ı 1-0 Yendi

MAÇIN SONUCU

Premier Lig’in açılış haftasında Manchester United, Arsenal ile karşılaştı. Old Trafford stadyumunda oynanan bu gösterişli mücadelede Arsenal, 1-0’lık bir sonuçla galip geldi.

Arsenal, galibiyetini 13. dakikada Riccardo Calafiori’nin kaydettiği golle elde etti. Bu golden sonra, Altay Bayındır’ın yaptığı büyük hata sosyal medyada İngiliz taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde eleştiriliyor.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, lige başarılı bir başlangıç yaparak puan kazanıyor. Öte yandan Manchester United, ilk haftayı puansız kapatmış oldu.

GELECEK MAÇLAR

Arsenal, bir sonraki karşılaşmasında sahasında Leeds United ile karşılaşacak. Manchester United ise deplasmanda Fulham’a konuk olacak.

ÖNEMLİ

Bingöl’deki Kaza Sonucu 11 Yaralı

Bingöl-Elazığ karayolunda iki ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar için sağlık, polis ve jandarma ekibi olay yerine gönderildi.
Aksaray’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Aksaray'da alkollü araba kullanarak kazaya karışan sürücü, altı ay ehliyetsiz kalacak. Olayda yaralanma yaşanmadı ve sürücünün alkol miktarı yasal sınırın 4 katı çıktı.

