Arsenal, Mesut Özil’i istemiyor

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafla Almanya’da büyük tepki gören Mesut Özil’e Arsenal’den de kötü haber geldi.

Teknik direktör Unai Emery, takımda yeri olmadığını ve sezon sonunda takımdan ayrılmasını istediğini Mesut’a iletti.

Fakat Emery hiç beklemediği bir cevap aldı.

Mesut Özil, ayrılmaya hiç niyeti olmadığını ve gerekirse kontratının kalan 2 yılını kulüpte geçirebileceğini belirtti.

PSG’nin Mesut için çalışmalar yapmasına izin veren Arsenal, Mesut’un bu ilgiyi kesin cevapsız bırakmasıyla geçtiğimiz ay ilk darbeyi yemişti.

Mesut, Londra’da yaşadığı için mutlu olduğunu ve ayrılmaya hiç niyeti olmadığını kulübe kesin olarak iletti.

NTV