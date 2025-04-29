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Arsenal PsG Maç Özeti İzleyin!

MAÇIN HEYECANI DEVAM EDİYOR

Şampiyonlar Ligi’nde beklenen mücadelelerden biri olan Arsenal PSG maçı, futbol tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatıyor. Maçı izleme fırsatını kaçıran futbolseverler, geniş özet ile karşılaşmanın kritik anlarını görmek istiyor. Arsenal PSG maç özeti izlemek için birçok kişi araştırmalar yapıyor. Peki, bu zevk dolu karşılaşma nasıl sonuçlandı? Hangi oyuncular golleri kaydetti?

MAÇIN DETAYLARI

Maç özeti izlemek isteyenler için, geniş özet ve önemli anlara ulaşabilecekleri bilgiler haberimizde mevcut. Arsenal ile PSG arasındaki mücadele 1-0’lık PSG üstünlüğüyle sona eriyor. Maçın önemli anlarını kaçırmak istemeyenler için özetlerin yer aldığı TRT Spor’un YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Karşılaşma, aynı zamanda TRT Spor’da canlı olarak yayınlandı. İyi seyirler dileriz!

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