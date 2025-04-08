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Arsenal, Real Madrid’de Arda Güler Yok

REAL MADRID ARSENAL MAÇI HAZIRLIĞI

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Londra’da karşılaşacak. Eflatun-beyazlılar, bu karşılaşmadan iyi bir sonuç alarak, rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor. Mücadele 8 Nisan 2025 Salı günü saat 22:00’de Emirates Stadyumu’nda oynanacak ve Tabii Spor kanalından canlı yayınlanacak. Bosnalı hakem Irfan Peljto maçın yönetimini üstlenecek, onun yardımcıları ise Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo olacak.

ARDA GÜLER’İN DURUMU

Arsenal karşısındaki maçta Arda Güler, yedek kulübesinde yer alıyor. Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcuyu ilerleyen dakikalarda sahaya sürmeyi planlıyor. Arda Güler, son zamanlarda takımı ile oynanan maçlarda genellikle yedek kalmıştı. Bu karşılaşmada da maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna dahil olabileceği düşünülüyor.

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