Arsenal, Real Madrid ile Rövanş Oynayacak

ARDA GÜLER’İN DURUMU

Arsenal’ın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid’i 3-0’lık skorla mağlup etmesinin ardından, rövanş maçı merak konusu oluyor. Taraftarlar, “Arda Güler Real Madrid Arsenal maçında oynayacak mı?” ve “Arda Güler ilk 11’de mi?” sorularına yanıt arıyor. Real Madrid ile Arsenal arasındaki bu kritik karşılaşma, 16 Nisan Çarşamba günü saat 22:00’de start alacak.

MAÇ HAKEMİ VE YAYIN DETAYLARI

Karşılaşmayı yönetmesi beklenen Fransız hakem François Letexier, bu önemli mücadelede düdük çalacak. Letexier’in yardımcılık görevini ise Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı olan Real Madrid-Arsenal maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Arda Güler’in yedek beklemesi öngörülüyor.

REAL MADRID’İN MUHTEMEL İLK 11’İ

Ancelotti’nin sahaya çıkarması beklenen ilk 11 şu şekilde: Courtois, Fran Garcia, Rüdiger, Asencio, Valverde, Modric, Tchouameni, Bellingham, Vinicius, Rodrygo ve Mbappe. Bu kadro ile Real Madrid’in Arsenal karşısında avantaj arayacağı tahmin ediliyor.