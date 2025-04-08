Arsenal Real Madrid Maç Özeti Yayında!

Arsenal Real Madrid Maç Özeti

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HEYECAN DEVAM EDİYOR

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan Arsenal ile Real Madrid karşılaşmasıyla sürdü. Maçın heyecanını kaçıran futbol tutkunları, geniş maç özeti ile önemli anları izlemek istiyor. Bu noktada, Declan Rice’ın frikik gollerini izleme linki merak ediliyor. Arsenal Real Madrid maç özetini, maçın ardından TRT Spor’un YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

AÇIKLAMALAR VE MAÇTIN SONUCU

Arsenal Real Madrid maçı 3-0’lık Arsenal üstünlüğüyle sona erdi. Bu karşılaşma, Tabii Spor kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Declan Rice’ın attığı gollerle ilgili detayları görmek isteyenler için; “Declan Rice 1.gol için tıklayınız” ve “Declan Rice 2.gol için tıklayınız” bağlantıları bulunuyor. Bu şekilde, maçın önemli anlarını ve golleri izleme fırsatını elde edebilirsiniz.