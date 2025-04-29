Arsenal, Şampiyonlar Ligi’ni kazanmadı

Arsenal hiç Şampiyonlar Ligi’ni kazandı mı? Londra’nın güneydoğusundaki Woolwich semtinde kurulan kulüp, 1913’te şehrin kuzeyine, Highbury semtine taşındı ve en son 2006’da Holloway semtindeki Emirates Stadyumu’na geçti. Peki, Arsenal bu prestijli kupayı kazanmayı başardı mı? Takım, toplamda 46 kupayla İngiliz futbolunda Manchester United ve Liverpool’un ardından en çok kupa kazanan kulüp konumunda.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUK VE KUPA

Arsenal, kazandığı 13 Lig Şampiyonluğu ile bu iki büyük kulübün ardından en çok şampiyon olan üçüncü ekip olma unvanını taşıyor. Ayrıca, kazandığı 14 FA Kupası ile bu kupayı en çok kazanan takım olmaktadır. Kulüp, şampiyonluk tarihine, aynı sezonda hem Lig Şampiyonluğu hem de FA Cup’ı 3 kere (1971, 1998, 2002) kazanarak geçiyor. Bu başarı, yine 3 kez bunu başaran Manchester United ile paylaşılıyor. Arsenal, 1993 yılında İngiliz futbol tarihinde bir ilke imza atarak, hem FA Kupası’nı hem de Lig Kupası’nı aynı sezonda kazanmayı başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİ

2006 yılında Şampiyonlar Ligi Finaline çıkarak, bunu başaran ilk Londra ekibi olma başarısını da elde etmiştir. Londra’nın diğer güçlü rakipleri Chelsea ve Tottenham ile karşılaştırıldığında, kazanılan kupa sayısı anlamında en başarılı kulüp durumundadır. 2003-04 sezonunu namağlup şampiyon tamamlayarak, lig tarihindeki ilk ve tek altın şampiyonluk kupasının da sahibi olmuştur.

POTANSİYEL VE BAŞARI GRAFİĞİ

Arsenal, ligde en iyi başarıyı gösteren ekip olarak, sadece 7 kez 14. sıranın altında bitirme ile dikkat çekiyor. 1900 ile 1999 yılları arasındaki sezonlarda, 8,5 ortalama sırayla ligi bitirdiler; bu dönem, kulüp tarihinin en iyi ortalamasını sağladı. 2002 ve 2003 yıllarında art arda FA Cup’ı kazanarak, bunu başaran 5. takım olma başarısını da gösterdiler. Ancak, Arsenal, Şampiyonlar Ligi’ni hiç kazanamadı ve müzesinde 1 UEFA Kupa Galipleri Kupası ile yetinmek durumunda. Bu kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde olan bir organizasyon olarak değerlendiriliyor.