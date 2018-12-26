Arsenal’den Pepe’ye dev teklif

İngiliz devi Arsenal, Beşiktaş’ta oynadığı futbolla göz dolduran tecrübeli oyuncu Pepe’nin peşine düştü.

Premier Lig devi Arsenal’in gözdesi Nicolas Pepe’nin fiyatı belli oldu: 80 milyon euro… İngiliz ekibi, Lille’in belirlediği bonservis bedelini ödediği takdirde kulüp rekoru kırılacak.

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery’nin ısrarla istediği Lille’in forvet oyuncusu Nicolas Pepe’nin fiyatı açıklandı: 80 milyon euro…

Avrupa’nın birçok devinin radarına takılan Fildişi Sahilli forvet, için Arsenal’in bu rakamı ödeyip ödemeyeceği merakla bekliyor. İngiliz ekibi bu bedeli ödediği takdirde kulüp transfer rekoru kırılacak.

23 yaşındaki oyuncu forvet bölgesinin yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor. Kulübü ile sözleşme bitiş tarihi ise 2022.

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