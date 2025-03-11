Arslan: Asgari Ücret Komisyon Yapısı Değişmeli

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN’DAN AÇIKLAMALAR

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Bugünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı devam ettiği sürece biz asla orada yer almayız. Komisyonda kimin olduğundan ziyade komisyonunun yapısına itirazımız var” ifadelerini kullandı. HAK-İŞ Konfederasyonu, geleneksel olarak düzenlenen 12. Basın İftarı ‘Emeğin Evrensel Gücü HAK-İŞ’ organizasyonunda basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı, vergi sistemi ve Kamu İşçisi Çerçeve Protokolü gibi pek çok konuyu gündeme getirdi.

GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİ HAK-İŞ’İN GÜNDEMİNDE

Arslan, 2024 yılında HAK-İŞ Akademisi tarafından hazırlanan bir rapordan bahsederek, “Vergi raporumuzda refahın adil paylaşımının sağlanamaması durumunda, vergilerin tahsil edilse bile bu gelir adaletsizliğini kaldırmaması sorununun altını çizdik. Türkiye’de ciddi bir gelir dağılımı adaletsizliği var. Gelişmiş ülkelerde en alt yüzde 10 ile en üst yüzde 10 grup arasındaki gelir farkı 8 ile 10 kat iken, ülkemizde bu fark 50 kattan fazla bir açılma meydana geldi.” diye belirtti. Vergi sisteminde Türkiye’nin yeni bir restorasyona ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Arslan, bu alanda adımlar atılmasını istedi.

SENDİKALAŞMA ORANLARINDA AZALMA

Arslan, işçilerin sendikalaşma oranlarının düştüğünü ifade ederek, “Örgütlenmenin önündeki engelleri kaldıramadığımız gibi örgütlenmede de geriye gidiyoruz. Daha önce yüzde 15 olan sendikalaşma oranı yüzde 14.9’a düştü. Çalışan sayısının artmasına rağmen sendikalaşma oranı artmıyor.” dedi. 2024 yılında ortak bir platform oluşturduklarını, TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ’in temel sorunları ele almak için mitingler yaptığını ve bu problemlerin çözülmesi için parlamentoya taşıdıklarını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YAPISI ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değişmesi gerektiğini vurgulayarak, ”Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer alanların kim olduğu kadar yapısının da önemli olduğunu düşünüyoruz. İşçi, işveren ve hükümet üçlüsü ile belirlenen asgari ücretler işçilerin taleplerini karşılamıyor.” dedi. Arslan, asgari ücretin sadece Türkiye’de değil dünya genelinde üst düzey bir standart haline getirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

GÖRÜŞME İHTİYACI VURGUSU

Arslan, geniş katılımlı ve çoğulcu bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu oluşturma çağrısında bulunarak, “Almanya’daki gibi işçi ve işveren kesimlerinin bir araya geldiği, bağımsız akademisyenlerin de dahil olduğu bir yapı oluşturmalıyız.” diye ekledi. Bugünkü komisyon yapısının devam etmesi durumunda HAK-İŞ olarak yer almayacaklarını dile getiren Arslan, Türkiye’nin endüstri ilişkiler sistemine yakışır bir süreç yürütülmesinin şart olduğunu ifade etti.

İKRAMİYELER VE TOPLU SÖZLEŞME MÜZAKERELERİ

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili de konuşan Arslan, “Gerçek rakamlar olduğunun altını çiziyoruz. Ortaklaşmak için iki konfederasyonun yaptığı bu çalışmanın sonuçlarını görmek isteriz.” ifadesini kullandı. Arslan, işçilerin bu rakamları kabul etmelerinin sorumluluk ve fedakarlık olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye’deki rakamların ningin, bir sürecin sonucunda oluştuğunu belirtti.