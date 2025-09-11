Haberler

Arslan’ın Cenazesi Mudanya’ya Defnedildi

CENAZE TÖRENİ MUDANYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Başak Gürkan Arslan, kayınpederi tarafından bıçaklandıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından Bursa’nın Mudanya ilçesinde toprağa verildi. Arslan’ın cenazesi, Ankara’da düzenlenen Pir Sultan Abdal Cemevi’ndeki törenin ardından Mudanya’ya getirildi.

TÖRENE YOĞUN İLGİ

Ömerbey Mahallesi Mezarlığı’ndaki törende, Arslan’ın anne ve babası Makbule ile Celal Gürkan taziyeleri kabul etti. Törene katılan kadınlar, Arslan’ın tabutunu omuzladı ve defin sırasında toprağı da attı. Cenaze törenine, Arslan’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Arslan ile kayınpederi K.A. arasında gerçekleşen tartışma, kavgaya dönüşmüş. Bu olayın sonucunda Başak Gürkan Arslan, kayınpederi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmiş. K.A. ise olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınmış.

ÖNEMLİ

Haberler

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” ile karşıladı. YKY, YKKSY ve diğerleri dahil. Etkinlik 15 Şubat 2026’ya kadar sürüyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, hafıza ve anlatı odaklı "Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?" programıyla yeni sanat sezonuna başladı. Yarı kurgusal ve yarı gerçek temalar işleniyor.
Haberler

Fenerbahçe, Tedesco için İmza Töreni

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile cumartesi günü saat 12.00'de resmi imza töreni gerçekleştireceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.