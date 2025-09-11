Arslan’ın Cenazesi Mudanya’ya Defnedildi

CENAZE TÖRENİ MUDANYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Başak Gürkan Arslan, kayınpederi tarafından bıçaklandıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından Bursa’nın Mudanya ilçesinde toprağa verildi. Arslan’ın cenazesi, Ankara’da düzenlenen Pir Sultan Abdal Cemevi’ndeki törenin ardından Mudanya’ya getirildi.

TÖRENE YOĞUN İLGİ

Ömerbey Mahallesi Mezarlığı’ndaki törende, Arslan’ın anne ve babası Makbule ile Celal Gürkan taziyeleri kabul etti. Törene katılan kadınlar, Arslan’ın tabutunu omuzladı ve defin sırasında toprağı da attı. Cenaze törenine, Arslan’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Arslan ile kayınpederi K.A. arasında gerçekleşen tartışma, kavgaya dönüşmüş. Bu olayın sonucunda Başak Gürkan Arslan, kayınpederi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmiş. K.A. ise olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınmış.