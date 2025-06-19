Arslan, İşçilerin Hakkını Koruyacak Teklif İstiyor

KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Arslan, “Türkiye’de her alanda olumlu yönde gelişmeler devam ediyor, emeğin hakkının da korunacağı bir teklifi hak ettiğimizi düşünüyorum. İşçiler bunu hak ediyor.” şeklinde konuştu. Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası’na yaptığı ziyarette, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’na (TÜHİS) 27 Şubat’ta taleplerini ilettiklerini ancak sadece bir madde üzerinde tutanak imzalanmadığını belirtti. Kamu Çerçeve Protokolü’nün her zaman gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu dile getiren Arslan, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu süreci bu kadar uzattırmamalı. Bazı alışkanlıklar geçmişten kaynaklı. Arkadaşlar gidiyorlar müzakere masasında hiçbir teklif yok. Çalışanlarımızı mağdur eden bir tabloyla karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.

BÜROKRATİK ENGELLER VE GÖRÜŞMELERİN SONUCU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmeler yaptıklarını hatırlatan Arslan, “Bakanlığımız bu süreci uzatmadan sosyal taraflara tekliflerini verip bir an evvel karar verilmesini sağlamamız gerekiyor. Bu bizi ciddi şekilde mağdur ediyor.” dedi. Arslan, enflasyon oranları ile ilgili de, “5 aylık enflasyon yüzde 15, bize önerilen 6 aylık zam yüzde 16. Biz henüz imzalamadığımız, ücretini almadığımız birinci altı aylık zammı cebimize girmeden enflasyona teslim ettik. Dolayısıyla bu olacak iş değil. Tek kaybedenler çalışanlar.” şeklinde konuştu. Sürecin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Arslan, bakanla yapılan görüşmelerde kabul edilemeyecek teklifler karşısında direnişte olacaklarını ifade etti.

ÇALIŞANLAR ADINA MÜCADELE

Arslan, sunulacak ikinci teklifte “HAK-İŞ’in kırmızı çizgisi, işçilerin iradesine uymaktır.” diyerek, gelen tekliflerin öncelikle koordinasyon kurulunda değerlendirileceğini belirtti. “Bu değerlendirme sonucunda üyelerimizin kararına sunacağımız bir teklif varsa, sendikalarımız bunları kendi üyeleriyle değerlendirecek.” şeklinde ekledi. Beklentilerinin karşılanmaması durumunda grev dahil tüm hakların saklı olduğunu ifade eden Arslan, Türkiye’nin mevcut şartlarına ve çalışanların mağduriyetlerine uygun bir teklif oluşturulmasını umduğunu belirtti. “Emeğin hakkının korunacağı bir teklifi hak ettiğimizi düşünüyorum. İşçiler bunu hak ediyor.” diyerek sözlerini tamamladı.