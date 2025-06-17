Arslan, Tühis Teklifini Red Edeceklerini Belirtti

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Çerçeve Protokolü Sözleşmesi görüşmelerinde Tühis’in sunduğu teklifi kabul etmeyeceklerini ve bunun gözden geçirilmesi gerektiğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a ilettiklerini duyurdu. Bakan Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ve beraberindeki sendikacıların bulunduğu heyeti Bakanlık’ta kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Arslan ve beraberindekiler gazetecilere açıklamalarda bulundu. Arslan, sözleşme görüşmelerinde kamu işverenini temsil eden Tühis’in geçen hafta sunduğu teklife ilişkin bir toplantı yaptıklarını ve çeşitli kararlar aldıklarını belirtti.

GÖRÜŞMELERDE HIZLI İLERLEME TALEBİ

Toplantı sırasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten randevu talep ettiklerini ifade eden Arslan, bu taleplerine hızlı geri dönüş yapan Bakan Işıkhan’a teşekkür etti. Arslan, HAK-İŞ Başkanlar Kurulunu cumartesi günü Van’da toplayacaklarını ve bu toplantıda Kamu Çerçeve Protokolü Sözleşmesi görüşmelerinin geldiği aşamanın değerlendireceğini söyledi. Gelecek hafta HAK-İŞ’e bağlı sendikaların il genelinde iş yeri ziyaretleri yapacaklarını belirterek, işçilerin taleplerini liste halinde AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ileteceklerini ifade etti.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ CİDDİYETE ALINMALI

Arslan, ayrıca HAK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulunu yarın yeniden toplayacaklarını ve bu toplantıda iş kollarına ilişkili taleplerini gözden geçireceklerini duyurdu. Bakan Işıkhan ile uzun süren bir görüşme yaptıklarını belirten Arslan, “Kamu çerçeve için Tühis’in sunduğu rakamların konfederasyonumuz tarafından kabul edilmeyeceğini, beklentilerimizin çok altında olduğunu ifade ettik. Görüşmelerin uzamasından son derece rahatsızız” dedi. Arslan, Kasım ayında bekleyen toplu sözleşmelerin olduğunu ve TÜHİS ile bir madde üzerinde bile anlaşamamış olmalarının sorunu gösterdiğinin altını çizdi.

KOMİSYONUN KURULMASI VE GECİKEN SÜREÇLER

Bakanlıktan yeni bir komisyon kurulacağını dile getiren Arslan, işçilerin beklentilerini karşılamak için hızlı bir teklif oluşturulması gerektiğini vurguladı. Toplu sözleşmelerin yürürlük süreleriyle ilgili sorunlar da olduğunu belirten Arslan, “Kamudaki bütün sözleşmelerin aynı tarihte başlayıp bitmesini istiyoruz, ama bu konuda TÜRK-İŞ ile uzlaşma sağlayamadık” dedi. HAK-İŞ olarak, çalışanların iradesinin dışında hiçbir iradenin olamayacağını söyleyen Arslan, “Çalışanların kabul ettiği bir toplu iş sözleşmesi, başımızın üstünde yeri var” ifadesini kullandı.

TÜHİS İLE ÇÖZÜM BULMA ÇABASI

Kurulacak komisyonun işlevine dair açıklamada bulunan Arslan, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’in kamuda örgütlü konfederasyonlar olduğuna dikkat çekti. Ancak muhataplarının bir işveren sendikası olduğunu belirterek, sorunun çözümünün bu sendikadan ziyade, TÜHİS’in üye olduğu işveren konfederasyonunun olması gerektiğini vurguladı. Arslan, Bakanlıkta çözüm sürecinde Sayın Bakanımızın irade ortaya koyması gerektiğini belirterek, “Burası geçmişten itibaren devam eden bir yapı. İki konfederasyon bir işveren sendikasıyla muhatap olmak zorunda. Bu durum toplu iş sözleşmelerinin uzamasına yol açıyor” dedi.