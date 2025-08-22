Arslanhan Ve Işıktaş Kız Kardeşler Ölü Bulundu

Leyla Işıktaş ve Ablası Muatter Işıktaş’tan Haber Alınamadı

Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi’nde Leyla Işıktaş ve ablası Muatter Işıktaş’tan haber alamayan aile üyeleri, geçtiğimiz gün öğleden sonra polise başvurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, iki kardeşi hareketsiz bir şekilde buldu. İlk incelemeler sonucunda, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce yaşamlarını yitirdiği belirlendi. İki kadının cenazeleri, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Başka Bir Ölüm Vakası

Kardeşlerin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından, yine ilçeye bağlı Yalım Mahallesi’nde yaşayan Cemile Arslanhan (60), evinde ölü olarak bulundu. Kanser hastası olan Arslanhan’ın kalp krizinden hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk bulgulara göre, bu olayların birbirleriyle bağlantılı olmadığı belirlendi. Üç kadının vücutlarında darp veya kesici alet izine rastlanmadı.

Komşulardan Açıklama

Leyla ve Muatter Işıktaş’ın cansız bedenlerinin bulunduğu evin kapısının zincirle kilitlendiği öğrenildi. Komşuları Gazali Ece (60), bekar olan kardeşlerin sakin, sessiz bir yaşam sürdürdüğünü belirtti. Olayın ardından büyük bir şok yaşadıklarını ifade eden Ece, “Bir şeyleri yoktu, zavallıydılar, sessizdiler. Gidip kendilerine yiyecek, içecek alıyorlardı. Pazara ve dükkâna gidiyorlardı. Burada karşılaşıyorduk, konuşuyorduk. Olayı duyduğumda çok üzüldüm. Allah kimseye böyle acı vermesin. İki kişi beraber ölür mü? Yengem vefat etmişti. Biz Mersin’e gitmiştik. Üç gün orada kaldık, 15-20 gündür onları görmemiştik. 15-20 gündür ölmüş olabilirler” dedi.