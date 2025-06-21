Arsuz’da 5 Araçla Kaza Oldu

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay, Arsuz-İskenderun kara yolunun Arpaderesi Mahallesi bölgesinde, sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 5 otomobilin karışmasıyla gerçekleşti.

ACİL YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 1 kişi, ambulansta ilk müdahalenin ardından Arsuz Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

TRAFFİKTEKİ AKSAMALAR

Kaza nedeniyle yol tek şeride düşmüş ve bu durum bölgede uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olmuştu. Ancak araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.