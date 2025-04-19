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Arsuz’da Balık Tutarken Denize Düştü

HAYATINI KAYBEDEN BALIKÇI

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, balık tutmaya çalışan bir kişi denize düşerek yaşamını yitirdi. Bedri A., Konarlı Mahallesi sahilinde balık tutmak üzere bulunduğu sırada dengesini kaybedip denize düştü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Durumu gören vatandaşlar, hemen ihbarda bulundu. Olay yerine Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kıyıdan 30 metre açığa ulaşarak Bedri A.’nın cansız bedenini tespit etti ve hayatını kaybettiğini belirledi.

CANSIZ BEDENİNİN TAŞINMASI

Bedri A.’nın cenazesi, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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