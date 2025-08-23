Arsuz’da Dört Katlı Bina Yangını

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yer alan dört katlı bir binanın üçüncü katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü. Yangın, Arsuz ilçesinin Akçalı Mahallesi’ndeki apartmanın üçüncü katında ortaya çıktı. Yakın çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine iletti.

İTFAİYE MÜDAHALESİ HIZLI OLDU

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. Yapılan müdahale ile yangın, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında, yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi, ancak dairede hasar meydana geldi.