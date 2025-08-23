Haberler

Arsuz’da Dört Katlı Bina Yangını

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yer alan dört katlı bir binanın üçüncü katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü. Yangın, Arsuz ilçesinin Akçalı Mahallesi’ndeki apartmanın üçüncü katında ortaya çıktı. Yakın çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine iletti.

İTFAİYE MÜDAHALESİ HIZLI OLDU

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. Yapılan müdahale ile yangın, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında, yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi, ancak dairede hasar meydana geldi.

Gelibolu’daki Orman Yangını Devam Ediyor

Gelibolu'da çıkan orman yangını, Ilgardere köyünde etkili oldu. Orman ekipleri, yangına karadan ve havadan müdahalede bulunarak durumu kontrol altına aldı.
Diyarbakır’da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi gözaltına alındı ve çeşitli silahlar bulundu.

