Haberler

Arsuz’da Elektrik Telleri Yangın Çıkardı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE SEBEPLERİ

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, elektrik tellerinden kaynaklanan bir yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, gece saatlerinde Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce Mahallesi’nde yer alan ağaçlık bir alanda meydana geldi. Elektrik tellerinde başlayan yangın, ormanlık bölgeye sıçradı ve kısa sürede alevler oluşmaya başladı.

EQUİPLERİN MÜDAHALESİ

Yangının fark edilmesiyle birlikte bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla yönlendirildi. Kısa süre içinde yangın mahalline ulaşan ekipler ve arazözler, yangının büyümesini engelleyerek kontrol altına aldı. Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Arsuz’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde elektrik tellerinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Hızlı müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.
Haberler

Brezilyalı Kaleci Ederson İstanbul’a Geldi

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Brezilyalı kaleci Ederson, özel bir uçakla İstanbul'a ulaştı. Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Ederson, basına demeç vermeden havalimanından ayrıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.