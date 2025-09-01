Arsuz’da Elektrik Yangını Kontrol Altında

ELEKTRİK TELLERİNDE YANGIN ÇIKTI

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, elektrik tellerinden kaynaklanan bir yangın meydana geldi. Gece saatlerinde, Arsuz’un Aşağı Kepirce Mahallesi’nde bulunan ağaçlık alanda başlayan yangın, hızla ormanlık alana yayıldı. Alevler, ormanlık alandan kısa sürede yükselmeye başladı.

BELEDİYE VE ORMAN EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın durumu fark edilir edilmez, bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi yönlendirildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, arazözlerin de desteğiyle yangını büyümeden kontrol altına aldı. Şu an itibarıyla kontrol altına alınan ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.