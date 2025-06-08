Arsuz’da Kaza, Bir Ölü, Yaralı Var

KAZA SONUCU YAŞANAN TRAJEDİ

Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü Koray Sakaroğlu yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Kazanın gerçekleştiği an, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, akşam saatlerinde Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi’nde yaşandı.

MOTOSİKLET VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Koray Sakaroğlu’nun kullandığı 31 AYP 026 plakalı motosiklet, Recep Yavuz’un sürücülüğündeki 06 CME 638 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Sakaroğlu, metrelerce sürüklendi. Olayın ardından ihbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Koray Sakaroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca kazada yaralanan bir kişi, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin olarak soruşturma başlatıldı.