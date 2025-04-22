Arsuz’da Kedi, İtfaiyeyle Kurtarıldı

KEDİ MAHSUR KALDI, İTFAİYE KURTARDI

Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir bina demir korkuluklarının arasında sıkışan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Şarkonak Mahallesi’nde meydana geldi.

İHBARE UZMAN EKİPLERİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Dört katlı binanın üçüncü katındaki pencerenin demir korkuluklarında mahsur kalan kediyi gören bir çocuk, durumu hemen sahibine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaklaşık iki saat boyunca demir korkuluklarda mahsur kalan kedi, ekiplerin çabalarıyla kurtarıldı.

ÇOCUĞUN SEVİNCİ VE TEŞEKKÜRÜ

Kedinin kurtarılma anını yerinde izleyen çocuk, büyük bir sevinç yaşadı ve ekiplere teşekkür etti.