Arsuz’da Mahsur Kalan Domuz Kurtarıldı

DOMUZUN MAHSUR KALDIĞI SULAMA HAVUZU KURTARILDI

HATAY’ın Arsuz ilçesinde boş bir sulama havuzuna düşen domuz, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kışla Mahallesi’nde yer alan bir arazide, bölgeye giden vatandaşlar, boş sulama havuzunda mahsur kalmış bir domuz ile karşılaştı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Hızla durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, özel aparat kullanarak domuzu kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin dikkatli müdahalesinin ardından kurtarılan domuz, sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildikten sonra doğaya geri salındı.