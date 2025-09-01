Haberler

Arsuz’da Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

KEDİ PALMİYE AĞACINDAN KURTARILDI

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, bir palmiye ağacında mahsur kalan kedi, ekiplerin başarılı çalışmalarıyla kurtarıldı. Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Akdeniz Caddesi’nde bir kedi palmiye ağacına çıkarak mahsur durumuna düştü.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, uzun zaman boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi dikkatlice bulunduğu yerden indirdi. Kedinin sağlık durumu kontrol edildikten sonra, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı tespit edildi ve kedi, sahibine teslim edildi.

