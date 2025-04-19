Arsuz’da Motosiklet Kaza Geçirdi, Yaralılar

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası, motosikletin otomobille çarpışması ile başladı. Kaza sonucunda, motosiklet savrularak park halindeki bir başka motosiklete ve yolda bulunan üç yayaya çarptı. Kazada yaralanan üç kişinin durumu, güvenlik kamerası görüntülerine de dahil oldu.

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Olay, Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi’nde gerçekleşti. S.Ö. (42) yönetimindeki otomobil, Y.T. (20) idaresindeki 31 ARP 446 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, aynı yönde park halindeki 31 ART 056 plakalı motosiklete çarparken, yolda yürüyen C.Ş. (41), E.Ş. (39) ve M.Ş. (10) isimli üç yayayı da vurdu. İhbarın ardından, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü ve üç yaya, ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayın oluş anı, çevredeki bir iş yeri tarafından kaydedilen güvenlik kameraları sayesinde görüntülendi ve kaza anının nasıl gerçekleştiğine dair önemli bir belge oluşturdu.