“Arsuz’da Orman Yangını Çıktı”

YANGININ ÇIKTIĞI YER HENÜZ BELİRSİZ

Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Kozaklı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın, yerel halkın ihbarı üzerine hızlı bir biçimde müdahale edilmesi için gerekli ekiplerin bölgeye gönderilmesiyle birlikte başladı.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için hem havadan hem de karadan müdahalelerde bulunuyor. Yangının kontrol altına alınması için söndürme helikopterleri ve arazözler de bölgeye yönlendirildi. Yangınla mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.