More
Gündem

“Arsuz’da Orman Yangını Çıktı”

arsuz-da-orman-yangini-cikti

YANGININ ÇIKTIĞI YER HENÜZ BELİRSİZ

Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Kozaklı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın, yerel halkın ihbarı üzerine hızlı bir biçimde müdahale edilmesi için gerekli ekiplerin bölgeye gönderilmesiyle birlikte başladı.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için hem havadan hem de karadan müdahalelerde bulunuyor. Yangının kontrol altına alınması için söndürme helikopterleri ve arazözler de bölgeye yönlendirildi. Yangınla mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

81 Yaşındaki Tevfik Doğan Spor Tutkusunu Yaygınlaştırıyor

Menemen'deki yeni spor salonunun 81 yaşındaki müdavimi Tevfik Doğan, gençlere spor sevgisini aşılamak için çaba harcıyor.
Gündem

“Asırlık Ağacın Korunma Mücadelesi”

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki 250 yıllık Akkavak ağacı, bölge halkı üzerinde büyük etki yaratıyor. ÇEKÜL Vakfı temsilcisi, bu ağaçların önemine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.