Arsuz’da Ruhsatsız Silah Ticareti Yakalandı

Ruhsatsız Silah Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yapan bir kişi, hapis cezasıyla aranan şahıslar kapsamında düzenlenen operasyonla ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, iki ayrı “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçlarından 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan ve ayrıca 225 TL para cezası bulunan N.K., Arsuz’da yakalandı ve gözaltına alındı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

N.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine teslim edildi. Bu durum, ruhsatsız silah ticaretine karşı yürütülen çalışmaları gözler önüne seriyor. Yetkililer, kaçak silah ticaretinin önlenmesi için mücadelelerini sürdürüyor.

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

Galatasaray, Monaco'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek üzere anlaşmaya çok yakın. 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.
İstanbul’da Kaybolan Çocuk İçin Araştırma Sürüyor

İstanbul Sultangazi'de denize gitmek üzere evden çıkan 12 yaşındaki Hacı Rabia, 4 gündür kayıp. Aile ve komşular çocuğu bulmak için seferber oldu.

