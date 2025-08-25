Arsuz’da Ruhsatsız Silah Ticareti Yakalandı

Ruhsatsız Silah Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yapan bir kişi, hapis cezasıyla aranan şahıslar kapsamında düzenlenen operasyonla ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, iki ayrı “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” suçlarından 7 ay 15 gün hapis cezası ile aranan ve ayrıca 225 TL para cezası bulunan N.K., Arsuz’da yakalandı ve gözaltına alındı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

N.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine teslim edildi. Bu durum, ruhsatsız silah ticaretine karşı yürütülen çalışmaları gözler önüne seriyor. Yetkililer, kaçak silah ticaretinin önlenmesi için mücadelelerini sürdürüyor.