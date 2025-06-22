Arsuz’da Şantiye Şefi Moral Verdi

ŞANTİYEDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, şantiye şefi Aziz Can Üşür, 40 dereceyi geçen sıcaklıkta deprem konutlarında çalışan işçilere moral vermek amacıyla davul ve zurna çaldırdı. Şantiye alanında yaşanan bu ilginç anlar sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar verdiği Hatay’da, “asrın felaketi” olarak adlandırılan bu durumun yaraları sarılmaya devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın öncülüğünde, kentin farklı noktalarında deprem konutları inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

MORAL VERME ETKİNLİĞİ

Arsuz ilçesinin Madenli Mahallesi’nde, sıcağa rağmen çalışma yürüten işçilerin motivasyonuna katkıda bulunmak isteyen şantiye şefi Aziz Can Üşür, bir sürprizle davul ve zurna sesleri eşliğinde etkinlik düzenledi. Böylece şantiye alanında eğlenceli anlar yaşandı ve bu durum sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Yapılan bu etkinlik, birçok kişi tarafından takdir topladı. Aziz Can Üşür, “Davulcuları yarım saatliğine işçilerimize, inşaatta çalışan herkese moral ve motivasyon amacıyla çağırdık” dedi.

İŞÇİLERDEN DUYGULU YORUMLAR

Etkinlik boyunca işçilerin yüzlerindeki gülümseme dikkat çekti. Şantiye şefi Üşür, “Ellerinden gelenin en iyisini yaparak şehrimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. İşçileri unutmadık; bu tür etkinliklerin zaman zaman yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çok beğendiler,” diye konuştu.

İnşaat işçilerinden Orhan Halil ise, davulun sesiyle birlikte motivasyonlarının arttığını belirtti. “Biz çalışırken bir anda davul sesi geldi. ‘Acaba düğün mü var?’ dedim. Ama davul sesini duyduğum an harekete geçtim. Hava çok sıcak ama bu moral hepimize iyi geldi,” ifadeleriyle duygularını paylaştı.