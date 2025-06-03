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Arsuz’da Taciz Şüphelisi Tutuklandı

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, şehir içi minibüsünde genç bir kadına yönelik taciz iddiasıyla bir şüpheli yakalandı ve adli makamlarca tutuklandı. Olay, Arsuz’daki toplu taşıma aracında yaşandı. İddialara göre, bir şahıs, genç bir kıza taciz girişiminde bulundu. Bu durum diğer yolcuların tepkisini çekti ve sürücü, aracı durdurarak durumu kontrol altına almaya çalıştı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tartışmanın ardından şüpheli, minibüsten inerek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından yapılan şikayet üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taciz şüphelisi Y.Ş.D.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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