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Arsuz’da Uyuşturucu İle Yakalanan Kişi Tutuklandı

UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Hatay’ın Arsuz ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmada, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan E.D.B. adlı şahıs, Cumhuriyet Mahallesi’nde yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan E.D.B., emniyete götürüldü ve daha sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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