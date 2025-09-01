Haberler

Arsuz’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ARSUZ İLÇESİNDE YANGIN TEHDİDİ

Hatay’ın Arsuz ilçesinde elektrik tellerinde başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın, gece saatlerinde Aşağı Kepirce Mahallesi’ndeki ağaçlık alanda meydana geldi. Elektrik tellerinden kaynaklanan alevler, kısa süre içinde ormanlık alana sıçradı ve bölgede büyük bir tehdit oluşturdu.

KONTROL ALTINA ALINAN YANGINDA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının fark edilmesinin ardından, hemen bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler, arazözlerle birlikte yangının büyümesini önlemeyi başardı. Kontrol altına alınan ormanlık alanda, soğutma çalışmaları hâlâ devam ediyor.

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı Real Betis’e Kıralık Verdi

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e kiralık olarak transfer etti. Amrabat, önceki sezonda 39 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetmişti.
Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Tekirdağ Çorlu'da, alkollü bir sürücü dur ihtarına uymayarak kaçtı, fakat polis tarafından yakalandı. Sürücü, ehliyetini kaybetmenin pişmanlığını yaşayıp, polislere teşekkür etti.

