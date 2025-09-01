Arsuz’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ARSUZ İLÇESİNDE YANGIN TEHDİDİ
Hatay’ın Arsuz ilçesinde elektrik tellerinde başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın, gece saatlerinde Aşağı Kepirce Mahallesi’ndeki ağaçlık alanda meydana geldi. Elektrik tellerinden kaynaklanan alevler, kısa süre içinde ormanlık alana sıçradı ve bölgede büyük bir tehdit oluşturdu.
KONTROL ALTINA ALINAN YANGINDA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yangının fark edilmesinin ardından, hemen bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler, arazözlerle birlikte yangının büyümesini önlemeyi başardı. Kontrol altına alınan ormanlık alanda, soğutma çalışmaları hâlâ devam ediyor.