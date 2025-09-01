Haberler

Arsuz’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ELEKTRİK TELLERİNDE YANGIN ÇIKTI

Hatay’ın Arsuz ilçesinde Aşağı Kepirce Mahallesi’nde elektrik tellerinden çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Kısa sürede alevlerin yükselmeye başlaması, üzerinde durulması gereken bir durum yarattı.

BÖLGEYE MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Yangın fark edildiği anda, bölgeye derhal itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle, yangın büyümeden kontrol altına alındı. Şu an kontrol altına alınan ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Brezilyalı Kaleci Ederson İstanbul’a Geldi

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Brezilyalı kaleci Ederson, özel bir uçakla İstanbul'a ulaştı. Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Ederson, basına demeç vermeden havalimanından ayrıldı.
İnegöl’de Düğün Esnasında Arbede Yaşandı

İnegöl'de düğün sırasında bir kişinin gözaltına alınması girişiminde arbede çıktı; polis biber gazı kullandı ve ateş açtı. Olayda bir kadın hastaneye kaldırıldı.

