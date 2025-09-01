Arsuz’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ELEKTRİK TELLERİNDE YANGIN ÇIKTI

Hatay’ın Arsuz ilçesinde Aşağı Kepirce Mahallesi’nde elektrik tellerinden çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Kısa sürede alevlerin yükselmeye başlaması, üzerinde durulması gereken bir durum yarattı.

BÖLGEYE MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Yangın fark edildiği anda, bölgeye derhal itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle, yangın büyümeden kontrol altına alındı. Şu an kontrol altına alınan ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.