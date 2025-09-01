Arsuz’da Yangın Kontrol Altında Tutuldu

ELEKTRİK TELERİNDE YANGIN

Hatay’ın Arsuz ilçesinde elektrik tellerinden kaynaklanan bir yangın, ormanlık alana sıçraması sonucu kısa süre içinde alevlenmeye neden oldu. Olay, Aşağı Kepirce Mahallesi’nde meydana geldi ve rüzgarın etkisi yangını büyütme potansiyeli taşıdı. Yangının, bölgedeki ormanlık alanın alev almasıyla birlikte fark edilmesi üzerine hemen müdahale ekipleri çağrıldı.

MÜDAHALE VE KONTROL ÇALIŞMALARI

Yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler, kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan alan içinde soğutma çalışmaları hala devam ediyor. Bu tür olayların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtiliyor.