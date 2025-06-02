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Arsuz’daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGEDEKİ MÜDAHALE

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yer alan Hüyük Mahallesi’nde ormanlık alanda bir yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle birlikte vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangının büyümesini engelleyerek kontrol altına almayı başardı. Yapılan müdahalelerle birlikte yangın söndürüldü. Ancak, meydana gelen yangında ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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