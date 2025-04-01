Arsuz’daki Orman Yangını Kontrol Altında

ARSUZ’DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay ilinin Arsuz ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, akşam saatlerinde Pirinçlik Mahallesi’nde, ormanlık alanda başladı.

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Aşırı fırtına nedeniyle hızla büyüyen yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına almayı başardı. Yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları halen devam ediyor.