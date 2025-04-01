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Arsuz’daki Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI ARSUZ’DA KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay’ın Arsuz ilçesinde meydana gelen orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, akşam saatlerinde Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi’nin ormanlık alanında başladı.

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Fırtınanın etkisiyle hızla yayılan yangını gören vatandaşların, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin etkin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları da devam ediyor.

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