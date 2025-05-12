Arsuz Küçük Çocukları Tehdit Eden Angus

HATAY’DA TELEF OLAN ANGUS KENARA VURDU

ARSUZ İLÇESİNDE KİYA VURAN ANGUS

Hatay’ın Akdeniz’e kıyısı olan Arsuz ilçesinde, kumsala vuran telef olmuş bir angus, vatandaşlar tarafından fark edildi. Yurt dışından gemilerle Türkiye’ye getirilen angusların bazen tırlardan kaçtığı biliniyor. Bu defa ise denizden kıyıya çıktı. İskenderun Körfezi Arsuz mevkisinde tespit edilen telef angus, vatandaşların bildirimiyle bölgeye gelen bir iş makinesiyle kaldırıldı.

VATANDAŞLARFARK ETTİ

Denizde sürüklenirken angusu gören 15 yaşındaki Muhammed Kemal Aydemir, “Saat 3 gibi ailemle birlikte deniz kenarına geldik. Babam botla denize açıldı ve ufukta bota benzeyen bir şey gördük. Kısa süre sonra o nesne kıyıya doğru yanaştı. Ben yüzerek yanına gittim ve gördüğüm şey çuval içinde ayağı kesilmiş angusdu, kokusu oldukça rahatsız ediciydi. Önce toynağı elime aldım, sonra onu kıyıya fırlattım. Ardından angus sahile vurdu. Sahil güvenlik ekiplerini arayıp durumu bildirdik, geldiler ve angusu aldılar. İnsanlar aileleriyle plaja geliyor ve küçük çocuklar var, bu angusta mikrop olabileceği düşündürüyordu” diyerek yaşadığı durumu anlattı.