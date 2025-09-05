Artan Dolandırıcılık Yöntemleri Endişe Verici

YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ ARTMAKTADIR

Son günlerde yükselen dolandırıcılık yöntemlerinden biri, birçok vatandaşı rahatsız ediyor. ATM önlerinde bekleyen bazı kişiler, para gönderimi için yardım isteyerek yanlarına yaklaşıyor ve IBAN numarasını kullanmak istediklerini belirtiyor. İyi niyetle bu isteklere yardımcı olmaya çalışan vatandaşlar, burada ciddi bir tehlikeyle karşılaşabiliyor.

KANUNİ RİSKLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesi gereği, bu yöntemle gerçekleştirilen işlemler mağdurları da suçun bir parçası durumuna getirebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, halkın bu tür taleplere kesinlikle olumlu yanıt vermemesi gerektiğinin altını çiziyor.