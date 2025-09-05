Haberler

Artan Dolandırıcılık Yöntemleri Endişe Verici

YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ ARTMAKTADIR

Son günlerde yükselen dolandırıcılık yöntemlerinden biri, birçok vatandaşı rahatsız ediyor. ATM önlerinde bekleyen bazı kişiler, para gönderimi için yardım isteyerek yanlarına yaklaşıyor ve IBAN numarasını kullanmak istediklerini belirtiyor. İyi niyetle bu isteklere yardımcı olmaya çalışan vatandaşlar, burada ciddi bir tehlikeyle karşılaşabiliyor.

KANUNİ RİSKLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesi gereği, bu yöntemle gerçekleştirilen işlemler mağdurları da suçun bir parçası durumuna getirebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, halkın bu tür taleplere kesinlikle olumlu yanıt vermemesi gerektiğinin altını çiziyor.

Kırtasiye Denetimleri Sıklaştırıldı

Samsun'da, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde ticaret müdürlüğü, kırtasiye ve okul ürünlerinin güvenliğini ve fiyatlarını denetledi.
Gölpazarı Kaymakamı Kılıç, Başarıyı Kutladı

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, yaz spor okulları kapanışında gençlerle buluşarak ok atışı yaptı ve sporun önemini vurguladı.

