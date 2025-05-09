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Artan Rekabetle Gratis İndirim Düzenledi

REKABET VE ENFLASYON DURUMU

Perakende sektöründeki artan rekabet ve enflasyonla mücadele süreci, firmaları dikkat çekici kampanyalar yapmaya yönlendiriyor. Bu çerçevede Türkiye genelinde, 81 ilde hizmet veren ve kişisel bakım alanında en geniş mağaza ağına sahip markalardan biri olan Gratis, dev bir indirim kampanyası gerçekleştirdi.

İNDİRİM KAMPANYASINA YOĞUN İLGİ

Kampanyada, tüm ürünlerde yüzde 75 indirim uygulanıyor ve bu durum vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kampanyada, tamamı kadınlardan oluşan mağaza çalışanlarının yer aldığı gözlemlendi ve müşteri kitlesinin de yüzde 95’inin kadınların oluşturduğu belirlendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

ÜRÜNLER KISA SÜREDE TÜKENDİ

Müşterilerin yoğun ilgisiyle raflar neredeyse tamamen boşaldı. Satışa sunulan ürünlerin tamamı kısa bir süre içinde tükendi. Kampanyanın ekonomik anlamda destek sağladığı ve müşteri memnuniyetini artırdığı ifade edildi.

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