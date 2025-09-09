Haberler

Artan Risk Algısı, Güvenli Limanları Teşvik Ediyor

RİSK ALGISINDAKİ ARTAN GELİŞMELER

Küresel piyasalarda artan risk algısı, yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesine sebep oluyor. Özellikle yaşanan siyasi belirsizliklerin artması, yatırımcıları riskten kaçınarak daha sağlam para birimlerine yönlendirmekte. Goldman Sachs ve Bank of America’nın stratejistleri, Japonya’daki yükselen risklerin giderek belirgin hale geldiğini vurguluyor. Bu durum, geleneksel ‘güvenli liman’ para birimi olarak bilinen Japon yeni yerine, İsviçre frangının gözde olmasına yol açıyor.

İSVİÇRE FRANGIYLA YAPILAN YATIRIMLAR

Bank of America’nın Japonya FX ve faiz stratejisti Shusuke Yamada, uzun vadeli İsviçre frangı/Japon yeni pozisyonları almanın, Japon yeni ile ilgili mali riskleri yansıtmanın en etkili yolu olabileceğini belirtiyor. Yamada, bu durumun nedenini ise, “Çünkü İsviçre frangının sağlam mali profili, geleneksel güvenli liman para birimleri olan dolar ve Japon yenin için artan risk primini dengeleyecektir” sözleriyle açıklıyor.

DÖVİZ PİYASALARINDAKİ BEKLENTİLER

Yatırımcıların bu yeni eğilimleri, önümüzdeki dönemde döviz piyasalarında İsviçre frangının değer kazanmasına yol açma potansiyeli taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Tepki Gösterdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Katar'a yönelik hava saldırısını kınayarak, bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi ve Katar'a destek sundu.
Haberler

Manken Şevval Şahin’in Aracında Sahte Kart

Beşiktaş'ta ünlü manken Şevval Şahin’in aracındaki sahte ‘Resmi Hizmete Mahsustur’ kartı nedeniyle şoförü M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.