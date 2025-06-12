Artar Tekstil, Küresel Arenada Güç Gösterdi

YÜKSEK KALİTE VE ÖZEL ÜRETİM GÜCÜ

Yalnızca Türkiye’de değil, küresel pazarda da dikkat çeken Artar Tekstil, yaptığı bu iş birliği ile uluslararası alandaki gücünü bir kez daha göstermiş oldu. Şirket, kurumsal tekstil alanındaki uzmanlığını ve tasarım odaklı üretim yaklaşımını, Alfa Romeo’nun değerli marka kimliği ile birleştirerek ayrıcalık yaratmayı amaçlıyor.

ARTAR TEKSTİL’İN GURURU

Artar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Artar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu iş birliği, yalnızca Artar Tekstil için değil, Türk tekstil sektörü adına da büyük bir gurur kaynağı. Yüksek kalite standartlarımız, zamanında teslimat gücümüz ve tasarıma verdiğimiz önemle Alfa Romeo gibi dünya devi bir markanın güvenini kazanmak bizim için çok değerli. Ülkemize katma değer yaratacak bu tarz projelere imza atmaya devam edeceğiz.” sözlerini kullandı.

STRATEJİK ORTAKLIĞIN KATKISI

Türkiye’nin tekstil alanındaki yetkinliğini küresel düzeyde temsil eden bu stratejik ortaklık, aynı zamanda Made in Turkey etiketinin uluslararası pazardaki itibarına da önemli bir katkı yapacak.