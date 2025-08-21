Arthur Hayes, Sağlık Alanında Yatırım Yaptı

YENİ YATIRIM STRATEJİSİ

Bitcoin milyarderi Arthur Hayes, mart ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından verilen af sonrası sağlık sektöründe dikkat çekici bir adım attı. Hayes, uzun ömür konularına odaklanan bir kök hücre şirketine yatırım yaptı ve yönetim kuruluna katıldı. BitMEX’in kurucu ortağı olan Hayes, sağlığına yönelik adımlar atmaya başladı ve bir süredir hasta olduğu bilinen bu şirkete büyük ortak oldu. Şirketin ismi henüz paylaşılmadı, ancak Meksika ve Bangkok’ta kliniklerinin bulunduğu biliniyor.

KÖK HÜCRE TEKNOLOJİLERİ

Hayes, “Mümkün olduğunca uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorum.” ifadesini kullanarak, kök hücre tedavileri konusunda artan ülke kısıtlamalarının gevşediğine dikkat çekti. Bu durum, girişimin küresel çapta büyüme potansiyeline işaret ediyor. Kripto milyarderlerinin uzun ömür yatırımlarına olan ilgisi giderek artarken, Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin’in 2021’de yaşlanmayı durdurmaya yönelik araştırmalara milyonlarca dolar bağış yaptığı biliniyor.