Arthur Hayes, Sağlık Alanında Yatırım Yaptı

YENİ YATIRIM STRATEJİSİ
Bitcoin milyarderi Arthur Hayes, mart ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından verilen af sonrası sağlık sektöründe dikkat çekici bir adım attı. Hayes, uzun ömür konularına odaklanan bir kök hücre şirketine yatırım yaptı ve yönetim kuruluna katıldı. BitMEX’in kurucu ortağı olan Hayes, sağlığına yönelik adımlar atmaya başladı ve bir süredir hasta olduğu bilinen bu şirkete büyük ortak oldu. Şirketin ismi henüz paylaşılmadı, ancak Meksika ve Bangkok’ta kliniklerinin bulunduğu biliniyor.
KÖK HÜCRE TEKNOLOJİLERİ
Hayes, “Mümkün olduğunca uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorum.” ifadesini kullanarak, kök hücre tedavileri konusunda artan ülke kısıtlamalarının gevşediğine dikkat çekti. Bu durum, girişimin küresel çapta büyüme potansiyeline işaret ediyor. Kripto milyarderlerinin uzun ömür yatırımlarına olan ilgisi giderek artarken, Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin’in 2021’de yaşlanmayı durdurmaya yönelik araştırmalara milyonlarca dolar bağış yaptığı biliniyor.
Coinbase CEO’su Brian Armstrong’un genetik odaklı NewLimit girişimini kurarak bu alanda 130 milyon dolarlık bir fon toplaması da dikkat çekici. Hayes’in kripto ekosisteminden tamamen kopmadığı, ailesinin yönettiği Maelstrom fonu aracılığıyla Bitcoin’in ölçeklenebilirlik ve gizlilik konularında çalışan geliştiricilere yıllık 50 bin ile 150 bin dolar hibe sağlamasıyla görülüyor. Ayrıca Hayes, dijital varlık şirketlerine yaptığı yatırımlarla kripto piyasasındaki etkinliğini sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlara göre, Hayes’in bu hamlesi, kripto servetinin sağlık ve biyoteknoloji alanlarına kayma eğiliminde olduğunu ve milyarderlerin yaşam süresini uzatma çabasının yeni bir yatırım trendine dönüştüğünü gösteriyor.