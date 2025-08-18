İSRAİL ASKERİ İSTİHBARATINDAN SKANDAL AÇIKLAMALAR

7 Ekim 2023’te yayımlanan ve İsrail askeri istihbaratının başındaki General Aharon Haliva’ya ait olduğu belirtilen ses kayıtları, Kanal 12 televizyonunda gündeme geldi. Haliva, o gün hayatını kaybeden her bir İsrailli için 50 Filistinlinin öldürülmesi gerektiğini savundu ve “artık bunun çocuk olup olmaması fark etmiyor” dedi. Gazze’de 50 bini aşkın insanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Haliva, bu ölümleri “Filistinli gelecek kuşaklara verilecek gerekli bir mesaj” olarak tanımladı. Ayrıca, 1948’de İsrail’in kurulması sırasında, yüz binlerce Filistinlinin evlerinden zorla çıkarılması konusuna da değinerek, “Ara sıra bedeli hissetmeleri için bir Nakba’ya ihtiyaçları var” ifadesini kullandı. “Nakba” kelimesi Arapçada felaket anlamına geliyor.

ETNİK TEMİZLİK YANLIŞI İFADELER

Haliva, Filistinlilere yönelik etnik temizlik yanlısı sözleriyle dikkat çekiyor. Gazze’de “masumların bulunmadığı” hakkında yaptığı açıklamalar ve Gazze’nin tamamen yok edilmesi veya etnik temizlik çağrıları bu ifadeler arasında yer alıyor. Fakat Haliva’nın, çocuklar da dahil olmak üzere kitlesel öldürme kampanyasını bu şekilde ifade etmesi, uluslararası hukuka göre yasak olan sivillere yönelik toplu cezalandırmanın alışılmadık bir şekilde açık bir görüntüsü olarak değerlendirildi. Kanal 12, konuşmaların “son aylarda” kaydedildiğini belirtti. Haliva’nın açıklamaları şöyleydi: “Gazze’de 50 bin kişinin ölmüş olması, gelecek nesiller için gerekli ve zorunludur. 7 Ekim’de yaşanan her şey için, o gün ölen her bir kişi karşılığında 50 Filistinli ölmeli. Artık çocuk olup olmaması fark etmiyor.”

ÖLÜ SAYILARI DİKKAT ÇEKİYOR

7 Ekim’de, Hamas liderliğindeki gruptan yapılan sınır ötesi saldırılarda çoğu sivil olan yaklaşık 1.200 kişi yaşamını yitirmiş, 250 kişi de Gazze’ye kaçırılmıştı. İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılarda ise 62 bine yakın kişi hayatını kaybetti, 263 kişi açlık sebebiyle yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin önemli bir kısmını çocuklar oluşturuyordu. Kanal 12, kayıtların nasıl elde edildiği ya da Haliva’nın kimlerle konuştuğunu hakkında bilgi vermedi. İsrail gazetesi Haaretz ise bu kayıtları, emekli generalin “gerçekte röportaj yapmadan röportaj vermesine imkân tanıyan bir format” olarak açıkladı. Haliva’nın Filistinli sivillerin hedef alınmasına yönelik sözleri, İsrail’in diğer ana akım medya kuruluşlarında yer bulmadı. Bu yayınlar daha çok Benjamin Netanyahu’ya yönelik eleştiriler ve güvenlik ile istihbarattaki sistematik başarısızlık uyarılarına odaklandı.