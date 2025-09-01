Artık Telefon Numarası Gerekmeyecek

WHATSAPP’TAN YENİ ÖZELLİK GELİYOR

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların birbiriyle iletişimini köklü bir biçimde değiştirecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Geliştirme aşamasında olan yenilik, artık telefon numarası kullanmadan kullanıcı adlarıyla arama yapılmasına imkan tanıyacak.

BENZERSİZ KULLANICI ADLARI OLUŞTURMA

Kullanıcılar, belirli kurallara uyan benzersiz bir kullanıcı adı belirleyecek. Diğer kişiler, Sohbetler sekmesindeki arama çubuğunu kullanarak bu kullanıcı adını kolayca aratıp doğrudan sohbet başlatabilecek.

GİZLİLİK İÇİN İSTEĞE BAĞLI ANAHTAR

WhatsApp, gizliliği artırmak adına isteğe bağlı bir “kullanıcı adı anahtarı” üzerinde de çalışıyor. Bu özellik aktif hale geldiğinde, bir kişinin size ilk mesajı gönderebilmesi için bu anahtarı bilmesi gerekecek. Dünya genelinde kullanılacak olan bu sistem, spam ve kötüye kullanımı önlemek için çeşitli koruma mekanizmaları da sunacak. Yeni WhatsApp kullanıcı adı özelliğinin tüm kullanıcılar için ne zaman faaliyete geçeceği ise henüz netleşmiş değil.