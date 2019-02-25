Artık üniversiteler de bedel ödeyecek

Askerlik için Üniversiteler de bundan sonra bedel ödeyecek.

Askerliği ertelemek isteyenlerin başvurduğu yollardan biri olan yüksek lisans programına katılarak zaman kazanmaya artık gerek kalmayacak.

Bedelli askerlik, üniversitelerin gelir kaynaklarında önemli bir daralmaya neden olacak.

2018’de askerlik çağındaki birikmiş kişi sayısı 5 milyonu açınca, 633 bin 844 kişi 15’er bin lira ödeyerek 21 günlük askerlik programına başvurdu. Hayata geçirilmesi planlanan yeni askerlik modeli ile bedelli askerlik daha kapsayıcı ve sürekli hale gelecek.

İşte bu durum, askerlikteki yığılmalarda en büyük kazancı sağlayan üniversiteler için gelir kaybı anlamına geliyor. Hürriyet gazetesinden Emre Eser’in haberine göre, özellikle vakıf üniversitelerinin 100 milyon liralık geliri buradan geliyor.

Askere gitmesi gereken ancak iş ve başka gerekçelerle bunu ertelemek isteyen çok sayıda genç, üniversitelerin açtığı yüksek lisans programlarına katılarak 3 yıla kadar bir süre kazanabiliyordu. Vakıf üniversitelerinden ortalama 15 bin liradan, devlet üniversitelerinde ise 4-5 bin liradan başlayan programlara askere gitmemek için kayıt yaptıran gençlerin bedelli uygulaması ile artık böyle bir zorunluluğu kalmayacak.

Haberde, devlet üniversitelerine yüksek lisans başvurularının yüzde 60, vakıf ünivbersitelerinde yüzde 50 azaldığı bilgisi verildi.

NTV