Artos Dağı’nda Mahsur Kalan Dağcılar Kurtarıldı

DAĞCILARIN ZOR ANLARI

Van’ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı’nda tırmanış yapan 11 kişilik dağcı grubu, iniş sırasında zor anlar yaşadı. 3 bin 550 rakımlı dağa yapılan tırmanışın ardından dönüş esnasında, grup üyelerinden Güçlü Özen (44), dengesini kaybetmesi sonucu düştü ve yaralandı. Yaralının durumu hemen arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletildi.

KURTARMA EKİPLERİ GÖREVE BAŞLADI

Bölgeye hızla Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplere, zorlu arazi koşullarına rağmen mahsur kalan dağcılara ulaşmakta başarılı oldu. Yaralı dağcı, durumu kritik olmamakla birlikte tedavi için jandarmaya ait helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı.