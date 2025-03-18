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Artos Dağı’nda Mahsur Kalan Dağcılar Kurtarıldı

DAĞCILAR ZİRVEDEN İNİŞ YAPARKEN KAZA GEÇİRDİ

Van’ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı’na tırmanan bir grup dağcı, zirveye ulaştıktan sonra geri dönüşe geçti. İniş rotası üzerinde üzücü bir olay yaşandı. 3 bin 100 metre yükseklikte bulunan dağcılardan biri düşerek ayağını kırdı.

KURTARMA EKİPLERİ OLAY YERİNE GİDİYOR

Bölgede mahsur kalan diğer dağcılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Dağcıların bu ihbarı sonrasında AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi. Mahsur kalan dağcıların kurtarılması için çalışmalar başlatıldı.

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