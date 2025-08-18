Artova’da Anız Yangını, 250 Dönüm Zarar

ANIZ YANGINI ARTVA’DA MEYDANA GELDİ
Tokat’ın Artova ilçesinde meydana gelen anız yangınında yaklaşık 250 dönümlük tarım arazisi zarar görüyor. Yangın, Taşpınar köyünde bilinmeyen bir nedenle başladı.
YANGINA MÜDAHALE ÇALIŞMALARI
Yangın sonrası, özel idare ekipleri, Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt belediyelerine ait itfaiye ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında tahrip olan alan yaklaşık 250 dönüm olarak kaydedildi.