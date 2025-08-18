Haberler

Artova’da Anız Yangını, 250 Dönüm Zarar

ANIZ YANGINI ARTVA’DA MEYDANA GELDİ

Tokat’ın Artova ilçesinde meydana gelen anız yangınında yaklaşık 250 dönümlük tarım arazisi zarar görüyor. Yangın, Taşpınar köyünde bilinmeyen bir nedenle başladı.

YANGINA MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Yangın sonrası, özel idare ekipleri, Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt belediyelerine ait itfaiye ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında tahrip olan alan yaklaşık 250 dönüm olarak kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sivas’ta Araç Dereye Uçtu, Çift Öldü

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada, 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir yaşamını yitirdi.
Haberler

Hatayspor, Murat Şahin ile ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı ve ona bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.