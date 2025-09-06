Haberler

Artova’da Yangın, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

YANGIN NEDENİYLE EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Tokat’ın Artova ilçesinde meydana gelen bir yangında, bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bebek Deresi köyünde bulunan ve Rıza Demirci’ye ait olan odunluk olarak kullanılan evde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıkıyor.

İTFAİYE VE EKİPLER OLAY YERİNDE

Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilen itfaiye ve ilçe özel idaresi ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Artova Belediyesi itfaiye ekipleri ile ilçe özel idaresi çalışanlarının yaklaşık bir saat süren yoğun çabaları sonrasında yangın kontrol altına alınıyor ve söndürüyor.

ÖNEMLİ

